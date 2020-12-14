哈国食品生产企业将与中国签署1.17亿美元合作协议

哈通社/努尔苏丹/12月14日 -- 哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻中心报道，参加QazTrade Accelerator计划的食品制造商在与潜在的中国合作伙伴举行一系列会议之后，准备签署总额为1.17亿美元的合作协议。

出口加速项目团队从11月5日至12月9日举行了160次哈萨克斯坦和中国企业之间的B2B在线会议。结果，有200多家中国企业表示有兴趣合作，其中一半通过VooV和微信视频通信进行B2B在线会议。

消息称，在不久的将来，哈中两国企业预计将签署18项合作备忘录，总额达1.17亿美元。哈国贸易部表示，与中国139家交易对手的潜在合作条款谈判正在进行中。

目前，对所有出口企业来说，最严峻的问题是与中国关闭边界的问题。由于疫情形势严峻，哈中边境车辆拥堵，货运列车和卡车的接收量减少。因此，中国合作伙伴将产品样品送去检测的时间被迫推迟，这影响了协商结果，也是进一步增加对华出口的障碍。

哈萨克斯坦共和国贸易和一体化部的出口加速计划——QazTrade Accelerator是哈萨克斯坦首个促进出口项目。在为期6个月的参与过程中，哈萨克斯坦生产企业接受了国际专家的单独咨询，通过了培训网络研讨会和培训，以提高出口潜力。这些公司还在目标市场获得了电视直播和直销等形式的支持，并于今年11月在线参加了中国第三届进博会。

【编辑：木合塔尔·木拉提】