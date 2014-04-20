中国每年废弃手机约1亿部 回收率还不到1%

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网消息，对于如今的消费者来说，如何处理废旧手机，可是一个不小的问题：扔了，舍不得；送人，没人要；卖了，不值钱；放家里，不安全，令人左右为难。

目前，废旧手机尚未列入中国国家相关的电子产品管理名录，仍是游离于监管之外的"自由身"；中国的生产者延伸责任制度也未建立，生产企业和运营商既无积极性，也无责任进行回收；无资质的非法处理企业，通过破坏性方式提取其中的贵重金属，对环境造成巨大污染，而正规处理企业往往难以拿到货，处于半饥饿状态。 废旧手机的流向，不仅对中国的环境保护、资源战略造成影响，也涉及千家万户的安全，亟待引起全社会重视，并妥善加以解决。 消费者如何处理旧手机？ 据工信部统计数据，截至2014年2月，中国共有手机用户约12.4亿户，用户数约占全国总人口的92%。由于不少消费者是"双枪将"(两部手机)、"三枪族"(三部手机)，如此算来，中国手机保有量至少有十几亿部。 巨大的保有量，也带来了巨大的淘汰量。据调查，中国消费者平均15个月更换一部新手机，全国每年废弃手机约1亿部，而回收率还不到1%。这些废弃手机总重可达1万吨，若全部回收处理，能提取1500千克黄金、100万千克铜、3万千克银，可以说是一座巨大的资源库。 一项调查结果显示，在北京、上海、广州等地接受访问的1000位消费者中，50%左右的人将废旧手机搁置家里，其余的人选择直接丢弃、送去回收点、赠送他人等。可见，搁家里，成了废弃手机的主要处理方式。 "现在，谁家里没有几部废旧手机？其实，这样做很不安全，听说有的手机电池放久了还会爆炸。我有只旧手机的电池腐蚀后流出了‘水'，不知道有没有毒。"家住北京市海淀区的陈女士说，实际上，大家更希望卖掉，毕竟"蚂蚱也是肉"。如果买的是苹果之类的高端智能手机，可以旧换新，能折出几百元钱；如果是中低端旧手机，只能卖十元、几十元钱，大家就不愿意卖了。 消费者把旧手机存放家里，除了受经济因素影响外，还有没有其他原因？ "我们调查发现，也有人担心自己的手机信息被别人获取，还有的担心被非法处理企业拿去提炼贵重金属，导致环境污染。"北京市丰台区卢沟桥街道大井社区主任杨秀清介绍说，此外，正规的废旧手机回收网点太少，不知道交到哪里，也导致消费者不得不"囤积"旧手机。"如果能像冰箱、电视、电脑那样，由正规厂家和运营商进行回收，该有多好啊！" "不考虑现实中的手机淘汰率，即便从理论上说，一部手机的全寿命周期大约为8年，因此，最长不超过8年，目前的十几亿部手机将被废弃。"中国电子企业协会信息化委员会秘书长吴映红表示，无论是从环境、资源还是从安全的角度考虑，都需要未雨绸缪，将这些数量巨大的废弃手机处理好。 废旧手机到底去哪儿了？ 良莠不齐的二手市场是主要目的地，野蛮拆解造成环境污染 在中国，进入"流通领域"的废旧手机到底去了哪里？ "大部分由维修网点或民间回收点进入二手市场，只有少部分进入正规的回收利用体系。"吴映红介绍，正规渠道比较有名的是"绿箱子"，这是中国移动与合作伙伴于2005年启动的环保行动，通过在移动营业厅及合作伙伴的营业场所设置专门回收箱，回收废旧手机及配件，统一委托专业处理公司进行再利用和无害化处理。但消费者积极性不高，效果很有限。 进入二手市场的废旧手机，又是如何流动的呢？据北京的一位二手手机经销商透露，一部分回收的旧手机经过翻新，流入二、三线城市或农村销售；一部分经过拆解，变为零部件用于维修，回收价格从几元到几百元不等；还有一部分无法使用的主机板等零部件，被某些非法处理企业用于提取金、银等贵重金属，会对环境造成污染。 在南方某省的电子垃圾集散地，记者对废旧手机的处理方式进行追踪调查时发现，由于相关翻新企业缺少专业检测设备，选用的零部件好坏掺杂，不少翻新机质量难以保证，以次充好的现象并不少见；废旧手机的物理拆解过程比较"洁净"，只有一些作坊式企业，通过炉子焚烧或强酸浸泡来提炼贵重金属时，才会产生饱受诟病的环境污染问题。 在当地现场，记者曾看到一个非法搭建的工棚，里边摆放了十几个大脚盆，盆里盛满了具有强腐蚀性、冒着白烟的硝酸。工人将手机、电脑的主机板浸泡其中，以便提取金、银等，而含有铅、汞、镉等有毒重金属的大量墨绿色废水，则直接排入旁边的河沟，令人触目惊心。 环保、安全的处理方式是怎样的？记者到香港一家具有资质的某品牌手机的指定处理企业采访，只见工人用先进的设备，检测、挑出可用的废旧手机零部件，并用专业"擦洗设备"，将手机主板缓存芯片中存储的用户信息"擦掉"，以保证用户的信息安全。企业负责人告诉记者，无用的主板等零部件送到日本，由专业处理企业进行粉碎、焚烧，并提取其中的贵重金属，对环境的影响比较小。 回收利用怎样走向正轨？ 尽快将其列入电子产品管理名录，建立生产者责任延伸制度 废旧手机的处理，既是一个社会性问题，也是一个系统性工程。政府、企业和消费者如何各负其责？ "对于政府而言，应加强引导和监管。比如，尽快将废旧手机列入国家相关的电子产品管理名录，不能让其成为游离于监管之外的‘自由身'。"中国电子企业协会副会长罗涛表示，应建立生产者延伸责任制度和企业逆向物流体系，建立健全正规的回收利用体系，同时打击非法处理企业，对手机的生产、流通、回收、处理等环节进行全程管控。 "对于手机行业而言，应由‘谁生产谁负责'，变为谁在产业链中获利最大，谁就负主要责任。"一位业内专家表示，生产企业、处理企业与运营商之间，由于获利不同、能力不同，其职责应有所区别。 据了解，中国每年生产十几亿部手机，虽然规模极大，但企业效益很低。据估算，在全产业链中，生产企业赚取的利润仅占总利润的10%左右，而90%的利润都被中间运营商获得。以深圳某家年产量达三四千万部手机的企业为例，其生产一部手机的利润只有可怜的1元左右。如果回收利用一部废旧手机，成本价为几元钱，而利润为十几元，这是只赚不赔的生意，为何精明的企业家不去做？ "要让处于产业链低端的中国手机生产企业回收自己生产的废旧手机，还要费时、费力地建立回收处理系统，它们既无能力，也无积极性。"这位专家表示，回收利用废旧手机可以获取一定利润，应主要由市场来推动，初期还可由国家提供一定补贴来推进。但从长期来看，应由获利丰厚的运营商来承担主要责任，甚至推行强制性回收规定，才能取得实效。 "在不少国家，生产者和消费者都要交付废旧手机处置费，而在中国，消费者不仅不付费，还可从中获利。"一位业内人士表示，从资源再利用的角度看，消费者从中获利便于回收，但从环境保护的角度看，这种获利方式并不一定有利。"不论采取何种方式，消费者都应树立和加强环境意识，尽量支持正规回收渠道建设。"