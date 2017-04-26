路透社：俄今年经济料将增长1.1% 低于政府官员预测

哈通社阿斯塔纳--据路透社消息，根据一项访问分析师和经济学家的调查，俄罗斯今年的经济增速可能没有官员预期的那么快，通胀率预计也不会放缓至央行的目标水平。

这份访问15名分析师和经济学家的调查显示，今年俄罗斯国内生产总值(GDP)料增长1.1%，略低于上月预计的1.2%。



市场预测与政府官员的说法形成鲜明的对比：经济发展部长Maxim Oreshkin本月称，2017年经济将增长2%。



路透调查中仅有两家银行的看法与Oreshkin相同。其他受访者的预测则更接近央行观点，即今年经济料将增长1-1.5%。



调查显示，实质薪资料增长2.0%，这应会帮助零售销售增加1.4%。



受访者的共识是，年底时通胀持平于4.2%，高于央行4%的目标水准。



"过去两个月观察到的消费者需求增加，以及卢布仍有贬值风险，意味着今年下半年存在通胀上升风险，"Gazprombank宏观策略师Dmitry Dolgin表示。



不过，4.2%的通胀对俄罗斯来说仍是纪录低位，提供降息空间。



俄罗斯央行周五料降息25个基点至9.5%。



路透调查显示，该指标利率到年底时可能降至8.5%。



短期来看，货币宽松可能提升对卢布计价公债OFZ的需求，从而提振卢布汇率，因为央行继续降息将推高公债价格。



但较长期而言，降息可能剥夺卢布的高收益货币地位。



调查显示，卢布兑美元一年后料来到61。周二报价为56.03。