绿色气候基金和欧洲复兴开发银行拟向我国新能源领域提供总值1.1亿美元资助

哈通社/阿斯塔纳/10月6日 - 据能源部消息，绿色气候基金（GCF）和欧洲复兴开发银行（EBRD）日前承诺向哈萨克斯坦提供总额1.1亿美元的资助。

消息称，为确保欧洲复兴开发银行框架规划下的新能源项目相关计划得到妥善落实，绿色气候基金将通过欧洲开发复兴银行，向哈萨克斯坦新能源领域提供1.1亿美元的资助。



绿色气候基金提供的拨款中，1.06亿美元的自主将以贴现融资形式交付，另外400万美元则以技术援助补助金形式提供。



相关款项将用于资助哈萨克斯坦政府在向"绿色能源"转型过程中推行的各类新能源项目的发展，如太阳能、风能、沼气项目，以及能源系统的更新换代。



欧洲复兴开发银行将作为拨款项目的执行机构，同哈萨克斯坦有关部门合作推动各项计划的实施。截止目前，欧洲复兴开发银行已在哈萨克斯坦投资73亿欧元，其中在可持续能源能源的投资达17亿欧元。



绿色气候基金成立于2010年，旨在帮助发展中国家应对气候变化，减少温室气体排放，并鼓励私有部门参与应对气候变化。



【编译：木合塔尔·木拉提】