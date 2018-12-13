首都今年新婚人数达1.1万对 大龄女青年更受年轻小伙儿青睐

哈通社/阿斯塔纳/12月13日 - 阿斯塔纳市政府称，首都新婚人数呈现增长趋势。

据首都民政登记处统计，2018年年初至今，阿斯塔纳市共有10914对新人经过法定登记程序，迈入婚姻殿堂。



统计显示，步入婚姻的新人平均年龄也在提高。目前女性的平均年龄为25周岁，男性为35周岁。



今年登记结婚的年龄最大的一对新人，新娘为55岁，新郎为80岁。



这些数据显示出，青年人对于做出结婚的决定正在变得更加慎重。



有趣的是，在阿斯塔纳，新人当中"女大男小"的搭配正在增加，大龄女青年似乎更容易受到年轻男性的青睐。



阿斯塔纳市萨尔阿尔卡区政府民政登记处处长巴赫特古莉•莎伊肯诺娃说："过去一般都是新娘的年龄小于新郎，但现在似乎反过来的情况更多些。而且，相比1-2岁的年龄差距而言，男同胞们现在更喜欢追求年龄比自己大出5-10岁的女性。"



此外，与外国公民步入婚姻的阿斯塔纳年轻人数量也有增加。



根据哈萨克斯坦《婚姻和家庭》法规定，哈萨克斯坦公民年满18周岁后即可登记结婚。



【编译：木合塔尔·木拉提】