1月1日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/1月1日 -- 哈通社为各位读者总结1月1日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月1日，星期二

1月1日是阳历一年中的第1天，离全年的结束还有364（闰年则还有365）。

世界各国/地区节日

哈萨克斯坦新年日 每年1月1日的新年日，是哈萨克斯坦人传统中，与纳乌鲁兹节和古尔邦节并列的重要节日之一，也是辞旧迎新，全家团聚的日子。

海地独立日 海地于1804年1月1日宣告独立，是世界上第一个独立的黑人国家。

古巴全国解放日 古巴解放日为1月1日。1959年1月1日在菲德尔•卡斯特罗领导下，古巴人民经过武装斗争，推翻了亲美的巴蒂斯塔独裁政权，建立了临时政府。古巴政府把1月1日定为"全国解放日"（国庆日）。

斯洛伐克共和国日 斯洛伐克是中欧的一个内陆国家，面积4.9万平方公里，约540万居民。西北邻捷克，北邻波兰，东邻乌克兰，南邻匈牙利，西南邻奥地利，首都和最大城市为布拉迪斯拉发。1992年通过全民公投，1993年1月1日斯洛伐克宣布脱离捷克斯洛伐克共和国，成为一个独立的国家，史称"天鹅绒分离"（Velvet Divorce）。

喀麦隆独立日 喀麦隆是位于非洲中西部的单一制共和国。联合国于1959年3月13日决定，喀麦隆将结束法国的托管关系，喀麦隆将于1960年1月1日获得独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 哈萨克斯坦共和国新版证件和护照发行。

1998年 哈萨克斯坦养老金制度改革于当年1月1日正式启动。

2005年 《克孜勒扎尔之光》报在巴甫洛达尔举行首发式。

2009年 这一年1月1日，哈萨克斯坦正式成为欧洲安全与合作组织"轮值三国"之一。

2015年 《欧亚经济联盟协议》正式生效。

2018年 哈萨克斯坦正式开始履行安理会轮值主席国职责。

2018年 欧亚经济联盟海关法正式生效。

【编译：冰山】