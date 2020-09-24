江布尔州企业家已在达穆基金会的支持下实施了1.1万多个项目

哈通社/塔拉兹/9月24日--在江布尔州长与达穆基金会董事会主席举行的会议中，双方讨论了江布尔州商业部门的发展，达穆基金会为当地企业家提供的发展工具，创造新的就业机会等问题。

据江布尔州政府新闻处消息，江布尔州州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫与达穆创业基金会董事会主席高哈尔·波热巴耶娃举行了会议。

江布尔州长指出，达穆基金会在改善商业环境和积极支持江布尔州的中小型企业方面做了大量工作。

州长说：“根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指令，应对我国创业发展给予特别关注。在经济危机的背景下，这个问题变得越来越重要。达穆基金会为商业发展，实施有前景的项目以及创造新的就业岗位创造了条件。”

达穆基金会董事会主席强调，在该基金会的支持下，江布尔州已实施了数十个成功的项目。

董事会主席高哈尔说：“我拜访了几家公司，并亲自看到他们正在使用最新技术。江布尔州的业务正在顺利发展。正在经营中的小型企业数量已达到6.87万家。江布尔州的企业家们积极使用达穆基金会为他们提供的工具--融资、补贴、担保、培训。该州企业家已在达穆基金会的支持下成功实施了1.13万个项目。”

今年，江布尔州在实施商业项目融资方面在各州中排名第二。截至8月1日，已注册有9560名借款人。在“商业路线图-2025”国家计划框架内，有1057个项目获得了补贴，486个项目获得了部分贷款担保。截至8月1日，在“Bereke”地区融资计划框架内，已有150名借款人获得了融资。

会议结束后，双方表示希望进一步互利合作。

【编译：阿拉依】



