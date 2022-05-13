哈国民众去年全年共购买了1.1吨金条

哈通社/努尔苏丹/5月13日 -- 在地缘政治不确定性以及金融市场和汇率波动的背景下，对替代投资工具的需求正在增长，而黄金一直是最明显的替代品之一。

在哈萨克斯坦以及国际市场，预计对这类投资的需求将大幅增加。仅在2022年3月，哈国民众就购买了8.3万根金条，总重量为167.2公斤。与2021年同期相比，金条销售数量增长了2.9倍，重量增幅达3.5倍。即便2021年已经是黄金销售创纪录的一年。自启动黄金销售以来，累计售出金条8.753万条，总重量3吨。

哈国民众去年全年共购买了3.23万根金条，总重量1.1吨。2017年至2021年的年均复合增长率为69%。金条市场覆盖哈萨克斯坦所有地区，其中，阿拉木图、努尔苏丹和阿特劳售出的金条数量最多。

金条有5克、10克、20克、50克和100克五种规格。最受买家欢迎的是10克的金条，在2017年至2022年3月销量中所占份额为27%，约2.34万吨；其次是20克-18200(21%)、100克-18000(20%)、5克-16800(19%)、50克-11100(13%)。

2017年开始，哈央行一直在向民众出售经过认证的计量精炼金条。主要目标是为民众提供额外的投资工具，以便储蓄和积累资金。从历史上看，黄金被视为战略资产，在危机时期尤为如此。投资黄金不仅可以抵御通货膨胀，还可以增加资本。

目前，金条可以在Halyk银行、欧亚银行、Jusan银行、CenterCredit银行以及选定的非银行兑换处进行买卖。

根据国际经验，以澳大利亚珀斯造币厂为例，引入数字资产可能是哈萨克斯坦央行发展投资硬币和计量金条市场的措施之一。用户将能够在在线平台上购买和出售购买央行投资工具的证书。同时，实物投资工具将在哈央行的担保下储存在一个特殊的保险库中。

不仅在哈萨克斯坦，各国民众对金条和金币的需求都很活跃。例如，2021年，该行业的全球购买量增长了31%。美国的增长率为69%，阿联酋为48%，加拿大为41%，法国为31%，英国为16%。