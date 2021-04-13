哈萨克斯坦1-2月共生产面粉51.6万吨

哈通社/努尔苏丹/4月13日 -- 据energyprom数据显示，今年1-2月，全哈面粉产量51.65万吨，比去年同期减少5%。其中，生产了47.87万吨精制小麦粉、3.49万吨面包制品配制混合料、2.2万吨蔬菜粉、其他粮食作物细粉662吨。

按行政区域划分，传统上面粉产量最大的地区是库斯塔奈州：15.89万吨，比去年同期减少3.3%。产量位列前三的地区还包括奇姆肯特市（5.6万吨，比上年同期减少5%）和卡拉甘达州（4.79万吨，比上年同期减少15.8%）。

到今年1月底，哈国企业几乎完全满足了本国面粉市场的需求（国内市场销售加出口）。进口的份额仅占微不足道的0.4%（912吨面粉，比上年同期增长30%）。

与此同时，出口占比从43.9%下降到40.3%。哈国企业出口了8.52万吨面粉，比一年前减少了16.1%。从产值角度看，1月份出口同比下降10.1%，至2300万美元。

哈萨克面粉的主要进口国是阿富汗：1月份，该国进口面粉5.98万吨，价格为1740万美元。其余29.8%的出口至独联体国家。最大的面粉出口国是乌兹别克斯坦：1670吨，比上年同期减少33.6%。

在哈萨克斯坦本国市场上，全哈城市的商店和集市中，3月份，优质面粉的售价为244坚戈每公斤，价格上涨19.6%。在全哈各大城市中，一公斤优质面粉价格最昂贵的城市是首都努尔苏丹市（325坚戈），巴甫洛达尔售价最便宜（178坚戈）。一级面粉售价最昂贵的地区是阿克套（246坚戈），阿克托别州售价最便宜（128坚戈）。

【编辑：木合塔尔·木拉提】