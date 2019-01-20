1月20日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/1月20日 -- 哈通社为各位读者总结1月20日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月20日，星期日

1月20日是阳历一年中的第20天，离全年的结束还有345（闰年则还有346）。

世界各国/地区节日

阿塞拜疆全国哀悼日 阿塞拜疆每年1月20日为全国哀悼日，该日旨在纪念1990年1月20日苏军进入巴库镇压独立时的殉难者。

路障保卫者纪念日 1990年5月拉脱维亚独立政府成立之后，苏联政府不断向拉脱维亚施压，阻止其和平的群众运动。1991年1月，苏联出动安全部队以阻止拉脱维亚的民主选举。而拉脱维亚人将卡车、拖拉机和各种重型设备运到里加，在政府大楼和议会周边建起了路障。对峙一直持续到1月20日，苏联特种部队发起枪战并控制了内政部。尽管有数人牺牲，拉脱维亚人一直坚持守卫路障，直到1991年8月拉脱维亚完全独立。

企鹅宣传日 每年的1月20日是企鹅宣传日，这一天是用来庆祝企鹅这些一个个身着燕尾服的小家伙的节日，除了1月20日的企鹅宣传日外，还有4月25日的世界企鹅日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1919年 维尔尼市举行"杰特苏"诗人大会，著名诗人江布尔•贾巴耶夫出席该会议。

1932年 哈萨克斯坦地区委员会三中全会通过决议，并将《苏联草原报》改名为《哈萨克斯坦真理报》。

1985年 塞梅地区历史博物馆成立。

1994年 拜科努尔火箭发射场发射第一颗广播卫星。

1994年 根据总统令哈萨克斯坦商业储蓄银行正式改名为人民银行。

2009年 哈萨克斯坦邮政公司发行"第二次全国人口普查"纪念邮票。

2011年 祖国之光党"阿拉什青年"公共协会成立。

2011年 哈萨克斯坦国家银行新储备中心在阿斯塔纳成立。

2013年 哈萨克斯坦职业拳手根纳季•戈洛夫金成功卫冕WBC拳王金腰带。

【编译：冰山】