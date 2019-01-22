1月22日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/1月22日 -- 哈通社为各位读者总结1月22日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月22日，星期一

1月22日是阳历一年中的第22天，离全年的结束还有343（闰年则还有344）。

世界各国/地区节日

波兰祖父节 祖母节及祖父节Dzień Babci、Dzień Dziadk：1月21日为祖母节，1月22日为祖父节。该国祖父母节的缘起系在1964年时，由波兹南市1家报纸所提出，最初只是带有开玩笑的成分，但刊行后迅速的在全国普及，一跃竟成为节日。目前祖父母节分占前后两日，1月21日为祖母节（波兰文Dzień Babci）、1月22日为祖父节（波兰文Dzień Dziadka），该节日系为家庭性节日而非假日，其庆祝型态由家庭自行决定，偶尔学校也会配合安排话剧演出，或为祖父母画肖像等活动，至于政府部会并没有任何配合推动方案及宣导方式。

摩洛哥献羊节 献羊节为每年1月22日举行，摩洛哥起源最早的节日。节日最为隆重的活动是献羊典礼。典礼开始时首先祈祷，然后由选定的人当场用一把刀刺入羊颈，立即将羊背到清真寺。他的身后会有一大群壮汉手拿棍棒、呐喊着追赶。到达清真寺后，他们随即鸣炮，向静候在广场上的人们报告丰收的喜讯即将到来。设羊宴是献羊节的传统习惯，好客的摩洛哥人争相邀请亲朋好友，甚至对陌生人也热情款待。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于成立哈萨克斯坦物资部》的总统令。

1992年 哈萨克斯坦与蒙古在阿拉木图签署关于建立外交关系的文件。

1993年 根据纳扎尔巴耶夫总统令，哈萨克斯坦社会科学院更名为国立社会科学院，并升级为国家级部门。

2010年 作家阿德勒别克•阿斯卡罗夫作品《阿勒泰--金色摇篮与故乡》介绍会在阿斯塔纳举行。

2010年 哈萨克斯坦太空旅行公司获得NSO9001国际体系认证。

2013年 首届哈萨克网站编辑论坛在首都媒体中心举行。

2014年 国防部第一副部长萨肯•扎努扎科夫出席北约军事委员会年度会议。

2015年 国立学术图书馆院士、语言学博士米尔扎泰•扎勒达斯别克个人图书馆开业仪式在阿斯塔纳举行。

【编译：冰山】