今年全国将启动价值1.23万亿坚戈的128个项目

哈通社/努尔苏丹/9月28日--哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫28日表示，2021年，全国各地区计划启动总投资额达1.23万亿坚戈的128个项目。

部长在今日召开的政府例行工作会议上表示，根据总统的指示，计划至2025年将加工业产量提高1.5倍。 实际规模指数将年均增长4.2%，实物量从13.1万亿增至19.7万亿坚戈。 今年前8个月的实际规模指数为5.8%。

据其介绍，制药业增长了140.8%，机械工程增长 123.9%，建筑材料增长 111.6%。 工业化地图在实现增产目标方面发挥了重要作用。

“2021年，全国各地区计划启动总投资额达1.23万亿坚戈的128个项目，并创造 1.2 万个新稳定工作岗位。 奇姆肯特计划启动17 个项目，卡拉干达和东哈州计划启动 14 个项目。 在128个项目中，加工业领域项目占107个，能源领域15个，其他领域6个。 ” 他说。

项目数量最多的是食品工业（价值897亿坚戈的39个项目）、冶金（价值6723亿坚戈的16个项目）、机械工程（价值796亿坚戈的15个项目，）和建筑业（价值551亿坚戈的15个项目） 。

部长表示，国内建筑业的增长将使对该行业投资的增加，而这一趋势将对建筑材料价格的稳定产生积极影响。今年，经济特区将实施价值277亿坚戈的15个项目，并创造就业岗位842个。

【编译：阿依波塔】