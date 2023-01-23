哈通社1月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 -- 哈通社为各位读者总结1月23日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月23日，星期一

1月23日是阳历一年中的第23天，离全年的结束还有342（闰年则还有343）。

世界各国/地区节日

国际手写日 1月23日，是国际手写日。该纪念日呼吁人们多用手写字、写信，并纪念逐渐被科技所取代的手写字。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 联合国安理会通过了关于哈萨克斯坦加入联合国的决议。3月2日，哈萨克斯坦正式成为联合国成员。

1999年 根据总统令，著名作家钦吉斯∙艾特玛托夫获得«祖国»奖章。

2001年 哈萨克斯坦政府通过《人民就业法》。

2010年 哈萨克斯坦驻纽约总领事馆举行开馆仪式。

2013年 阿拉木图市举行2012奥运会冠军纪念邮票发行仪式。

2013年 亚洲汽车制造厂制造出第5万辆汽车。

2017年 叙利亚问题和谈在阿斯塔纳雷克索斯总统酒店（Rixos President Astana）举行。

2018年 纪录片《伟大丝绸之路沿线古城》首映礼在南哈州举行。