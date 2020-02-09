韩国新增1例感染新冠病毒确诊病例 累计25例

哈通社/努尔苏丹/2月9日--据韩联合报道，韩国中央防疫对策本部9日表示，以当天上午9时为准，韩国新增1例新冠病毒感染病例，累计报告确诊病例25例。

新增确诊病例是一名73岁韩国籍女性，与曾访问过中国广东省（2019年11月至2020年1月31日）的儿子和儿媳一起居住，因出现发烧、咳嗽和咽喉疼等症状接受检测后结果呈阳性，目前在盆唐首尔大学医院接受治疗。

在25例确诊病例中，有2例已治愈出院，23例在隔离病房接受治疗。因出现疑似感染新型冠状病毒症状而接受检测的人员共960人，较前一天增加21人。目前，14天内访问过中国的人员出现呼吸道症状时可接受病毒感染检测，即使没有访华经历，但访问过其他疫情发生国，也可根据医生判断进行病毒感染检测。

此外，据中国国家卫健委发布的消息，2月8日0—24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增确诊病例2656例（湖北2147例），新增重症病例87例（湖北52例），新增死亡病例89例（湖北81例，河南2例，河北、黑龙江、安徽、山东、湖南、广西各1例），新增疑似病例3916例（湖北2067例）。

当日新增治愈出院600例（湖北324例），解除医学观察的密切接触者31124人。

截至2月8日24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团现有确诊病例33738例（其中重症病例6188例），累计治愈出院病例2649例（黑龙江核减1例），累计死亡病例811例，累计报告确诊病例37198例（山西、黑龙江、河南、海南各核减1例），现有疑似病例28942例。累计追踪到密切接触者371905人，尚在医学观察的密切接触者188183人。

港澳台地区累计确诊病例53例：香港特别行政区26例（死亡1例），澳门特别行政区10例（治愈出院1例），台湾地区17例（治愈出院1例）。

值得一提的是，截至目前，哈萨克斯坦境内尚未出现感染新冠病毒确诊病例 。

【编辑：阿依波塔】