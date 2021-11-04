数字化转型为哈国创造1.25万亿坚戈经济效益

哈通社/努尔苏丹/11月4日 -- 据哈斯萨克斯坦数字发展部发布数据，2018—2020年，哈萨克斯坦为实现经济数字化转型投入1032亿坚戈。其中，国家财政投入512亿坚戈。3年累计创造经济效益1.25万亿坚戈（2020年为4482亿坚戈）；累计为国家创新体系引资455亿坚戈（2020年为125亿坚戈）。

哈数字发展部表示，«数字哈萨克斯坦»国家规划提出的125项措施已落实120项。油气开采领域，建设17个智能油田，通过提高信息质量、透明度和时效性，实现油田远程监控、钻井优化和安全水平提高。随着部分采油设施实现数字化，人为因素影响正逐步减弱。得益于采取自动化措施，哈炼厂大修周期从1年延长至3年。能源行业数字化累计实现经济效益41亿坚戈。

工业领域，7家企业正在实施51个数字化项目，总价值136.1亿坚戈。示范工厂正在实施22个项目，总价值55亿坚戈（2020年实施6个项目，总价值15亿坚戈）。13家工厂引入50项数字化系统，总价值2822亿坚戈。到2025年，工业领域将创造4644亿坚戈经济效益。2017—2020年，累计完成28个自动化项目，总价值626亿坚戈，投资回报额已达635亿坚戈。

农业领域，共有121家企业引进新技术，创建69个数字农场，43个种植农场，累计创造经济效益45亿坚戈。

电子商务领域，新注册成立650家网店。2020年全国网购人数达2380万人，增长50%。为扩大电商市场，哈政府机构和国家公司经常性举办研讨会，配货站点数量持续增加，居民数字素养显著提升。目前，哈萨克斯坦电子教育普及率为84.1%，网民占人口比例为88.2%，宽带接入率为90.6%。

公共服务领域，自动化水平达到92.6%，间接创造42亿坚戈经济效益。

医疗卫生领域，86%的医疗卫生机构提供线上服务，大大缩减服务时间。

劳动社保领域，通过电子劳务市场安置62.9万人就业，运行社保服务门户网站，实现经济效益12亿坚戈。

财政领域，97.5%的税务和海关监管引入网络收银机，81%的报关单实现电子化。电子缴税金额持续增长，非现金交易规模扩大1.3倍，累计创造经济效益3941.6亿坚戈。

教育领域，为所有学校配备了计算机，94.2%的学校接入互联网。三、四年级增设编程基础课程，一、二年级增设数字素养课程。2020年，培养具备基础信息通信技术知识的毕业生32.08万人。其中，大学毕业生17.64万人，专科学校毕业生14.44万人。信息通信技术专业的奖学金名额逐年增加。

2020年，哈本国初创企业累计吸引投资125亿坚戈。为支持初创企业，哈政府部门经常性举办加速计划培训班、大师班、研讨会、讲习班等活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】