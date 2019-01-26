1月26日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/1月26日 -- 哈通社为各位读者总结1月26日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月26日，星期六

1月26日是阳历一年中的第26天，离全年的结束还有339（闰年则还有340）。

世界各国/地区节日

国际海关日 国际海关日 定于每年的1月26日。国际海关日之目的为推广海关合作、促进国际贸易，以及建立各海关组织间的紧密联系。国际海关日在1984年1月26日由世界海关组织设立，以纪念海关合作理事会成立30周年（该会于1953年同日成立）及其首次理事会全体会议。2007年，国际海关节将主题定为"维护版权，支持正版"。

印度共和日共和日是每年的1月26日，当天印度政府会举行阅兵和游行活动，以庆祝印度成立共和国。哈萨克斯坦与印度于1992年2月23日建立外交关系。

澳大利亚日 澳大利亚日定于每年的1月26日，是澳大利亚的国庆日，纪念首批欧洲人抵达澳大利亚的日子。根据法律，澳大利亚在当日全国放假一天。在1788年1月26日，英国船长亚瑟•菲利普驾船带着一班英国囚犯到达澳大利亚新南威尔士州悉尼港。1901年1月1日，澳大利亚联邦成立。1月26日被定为澳大利亚的国庆日。

拉脱维亚共和国国际公认日 1月26日虽然拉脱维亚在1918年宣布独立，但直到1921年，第一次世界大战的胜利方协约国才承认拉脱维亚共和国的独立。1921年1月26日，协约国宣布依据国际法，承认拉脱维亚享有主权平等的地位。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1962年 北哈州动植物科学研究所成立。

1992年 哈萨克斯坦与日本正式建立外交关系。

1996年 哈萨克斯坦正式申请加入世界贸易组织。

2005年 阿拉木图市政府同韩国中小型企业联合会签署合作备忘录。

2010年 哈萨克斯坦民族和睦大会与鞑靼斯坦民族和睦大会签署合作协议。

2013年 德国波鸿市举行主题为"神秘哈萨克斯坦-亚洲心脏的考古学"特别展会。

2017年 第28届世界大冬会圣火抵达阿拉木图市。

2018年 阿斯塔纳国际金融中心在世界经济论坛举行小组讨论会。

【编译：冰山】