人民币收盘走低 本月下跌1.2%

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报报道，人民币兑美元周一收盘走低，原因是美元在海外市场走强，中国央行将人民币兑美元中间价设定在五个月多来的低位。

询价交易市场，美元兑人民币收于人民币6.2180元，高于上周五收盘价6.2122元。美元盘中在人民币6.2103元至6.2298元之间波动。

中国央行今日将美元/人民币中间价设在人民币6.1521元，对于人民币而言是去年9月18日以来的最低水平，当日中国央行将美元兑人民币中间价设在人民币6.1557元。这已经是央行连续第四个交易日调低人民币中间价。

离岸市场，1年期美元/人民币无本金交割远期涨至人民币6.2334/6.2371元，上周五尾盘为6.2245/6.2275元，表明市场预计未来一年人民币将贬值0.3%。

香港离岸人民币市场，美元兑人民币6.2158元，高于上周五尾盘的人民币6.2065元。

3月份人民币兑美元下跌1.2%，为连续第三个月兑美元走低，2月份人民币跌幅为1.4%。受中国央行引导人民币走软的措施影响，今年截至目前，人民币兑美元已累计贬值2.6%，将2013年总计2.9%的涨幅基本抹去。

中资银行驻北京的一位交易员称，在最近人民币大幅贬值后，公司纷纷调整头寸；未来几周，人民币兑美元可能在6.20元至6.25元的区间内整固。

这位交易员表示，那些过去没有对冲人民币下跌风险的公司，最近也开始买进美元以对冲风险。