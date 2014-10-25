秘鲁发现1.2万年前高海拔地区人类生活遗迹

哈通社阿斯塔纳电，据参考消息网报道，考古人员在秘鲁安第斯山区海拔4500米的地方发现的两处原始人类生活遗迹，证明人类很早以前就在极端环境条件下生存，比过去认为的人类在海拔4000米以上地区生活的时间早了1000年。

据埃菲社10月23日引述美国《科学》周刊报道，美国缅因大学的库尔特•拉德梅克领导的一个国际研究小组在秘鲁安第斯山区南部的普昆乔盆地海拔超过4500米的地方发现了距今超过1.2万年的更新世晚期人类遗迹。 这个新发现改变了过去有关人类对高海拔环境的适应能力的观点，将人类生活在海拔超过4000米地区的时间往前推了将近1000年。专家认为，人类最初适应高海拔生活环境的时间甚至比这个时间点还要早。 拉德梅克表示："知道人类到底是什么时候开始适应高海拔环境有助于了解文化和基因因素在人类适应环境过程中起到的作用。" 研究人员通过对遗迹的研究发现，当时生活在这个环境中的原始人可能形成了固定的狩猎或者采摘群体，但是无法确定他们是暂时组成一个群体还是常年生活在一起。 研究人员在其中一处遗迹中找到了一些工具、兽骨和植物根茎，这说明这些原始人曾在这里定居。他们在另一处遗迹中找到了一些用石头制造的工具，可能是用于狩猎。 加拿大卡尔加里大学的索尼娅•扎里洛表示："我们无法确定这些原始人是否常年生活在这里，但可以肯定的是，他们并非为了狩猎而暂时在这里呆几天。" 很少有考古学家会把目光放在高海拔地区，目前有关原始人是如何在缺氧环境内生存的研究还很缺乏。 过去有研究认为，人类花费了数千年的时间才在基因上适应了高海拔环境。例如生活在安第斯山区的土著人肺活量更大，血液中血红蛋白浓度更高。但还有研究认为，是冰川的侵袭导致人类躲到了高海拔地区。 拉德梅克领导的研究小组的新发现向科学界过去的观点发起了挑战。由于冰川从未逼近普昆乔盆地，因此当地的原始人不会是因为躲避冰川灾害才移居到这里。这表明，气候变化并非人类迁徙的必要条件。 另一方面，在普昆乔盆地发现的工具说明，人类在进入美洲大陆南部仅仅2000年之后就开始在高海拔地区生活了。这表明人类并不需要很长时间就能适应环境。 研究人员指出，目前尚需展开更加深入的考古和基因比对研究，才能更加准确地了解目前生活在安第斯山区的土著人到底是从什么时候开始从基因上适应高海拔的缺氧环境。