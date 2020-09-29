世卫组织：未来六个月内将有1.2亿份低价快速检测试剂送往中低收入国家

哈通社/日内瓦/9月29日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞28日在日内瓦的每周例行记者会上表示，上周，该组织公布了第一版新冠病毒抗原快速检测试剂应急使用清单，未来六个月内，将有1.2亿份可负担的检测试剂被送往低收入和中低收入国家。

谭德塞表示，这批基于抗原检测的试剂能够在大约15-30分钟内提供可靠的检测结果，将有助于扩大检测范围，尤其是在缺乏核酸检测实验室条件的偏远地区，以及病毒传染率较高的地区。

世卫组织在随后发布的新闻稿中表示，已与两家检测试剂盒生产商雅培和韩国SD Biosensor以及盖茨基金会达成协议，将在六个月内生产1.2亿份这种方便携带和使用的快速检测试剂。非洲疾控中心与合作伙伴将于十月开始在首批20个非洲国家进行发放。

谭德塞表示，世卫组织已与两家生产商和盖茨基金会达成协议，将在六个月内生产1.2亿份这种方便携带和使用的快速检测试剂，目前这批试剂的定价最高不超过每支5美元，与核酸检测试剂相比具有明显的价格优势，且随着产量的上升，预计价格还将进一步下降。

为进一步加速试剂盒的开发和投产，“全球防治艾滋病、结核病和疟疾基金”已经拨款5000万美元，帮助各国按照指定价格购买至少1000万份快速检测试剂盒，最新一批订单预计本周就将发出。世卫组织表示，还有其他几种抗原检测试剂盒目前正处于开发和评估阶段，该组织希望能在12个月内为低收入和中低收入国家提供5亿份检测试剂盒。

世卫组织表示，正是基于全球合作，才能使新冠病毒的快速抗原检测试剂盒在短短八个月内就得以投入使用，相比之下，针对艾滋病毒的快速抗原检测试剂花了近五年时间才宣告诞生。

谭德塞表示，上周末，英国首相约翰逊宣布，将为世卫组织和全球新冠疫苗获取机制（COVAX）提供新的资金支持。截至目前，全球已经为应对新冠疫情募集了350亿美元。

在回答记者有关新冠疫苗获取机制参与情况的提问时，世卫组织总干事高级顾问，曾经率领专家组来到中国实地考察疫情情况的艾尔沃德医生表示，目前共有159个成员国和其他经济体以不同形式加入了这一机制，其中也包括台湾地区。

艾尔沃德表示，眼下全球进入第三期临床试验的新冠疫苗中，有四种来自中国，有鉴于此，世卫组织正与中国就其在疫苗获取机制中所能够扮演的角色进行讨论，尤其是作为潜在的全球疫苗提供方的可能性。

世卫组织助理总干事西芒（Mariângela Simão）则表示，该组织已于今天发布了新冠疫苗紧急使用清单筛选标准征求意见稿，其中列出了作为紧急使用的疫苗产品所需满足的条件，征求意见期将持续到10月8日。