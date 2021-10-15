全国中央供暖费用同比下降1.2%

哈通社/努尔苏丹/10月15日 – 统计显示，哈萨克斯坦中央供暖费用同比下降了1.2%。

据统计分析网站Energyprom.kz数据，2021年1~9月期间，哈萨克斯坦全国的中央供暖费用与2020年同期相比，下降了1.2%。但与此同时，部分地区的供暖费用出现了上涨，其中阿克托别州（15.2%）、阿克莫拉州和卡拉干达州（均为5.9%）涨幅较大。

供暖费用有所下降的地区包括了突厥斯坦州（降幅达到40.5%）、库斯塔奈州（6.7%）和阿拉木图市（3.2%）。

奇姆肯特市的供暖费用与去年持平。

9月份全国中央供暖费用的标准为1 Gcal（千兆卡路里）3522坚戈。所有城市当中，收费标准最低的是阔科舍套市——1 Gcal 1805坚戈，最高的是阿特劳市——1 Gcal 5383坚戈。

供暖费用最贵的城市除阿特劳外，还有奇姆肯特（1 Gcal 5104坚戈）和阿拉木图市（1 Gcal 4831坚戈）。

而收费最低的城市除阔科舍套市外，还有巴甫洛达尔（1 Gcal 2392坚戈）和努尔苏丹市（1 Gcal 2454坚戈）。

【编译：木合塔尔·木拉提】