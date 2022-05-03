政府将为缓解外部经济影响拨款1.2万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/5月3日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫3日在总理府会见最高改革委员会副主席兼总统自由顾问苏马·查克拉巴蒂。

消息称，会议就哈萨克斯坦宏观经济发展和阿斯塔纳国际金融中心，以及引资问题进行了讨论。

考虑到全球和区域供应链的中断，以及全球金融和原料市场的动荡加剧了通货膨胀压力。为了减缓可能的威胁与挑战，政府正在采取保障金融体系的稳定，以及减轻通货膨胀风险和刺激外贸等一系列措施。

2022年政府计划拨款1.2万亿坚戈，以缓解外部经济影响。该资金将用于支持工业和农工综合体的发展，以及道路基础设施建设和向企业家优惠贷款提供补贴等。 查克拉巴蒂先生指出，采取的这些措施是有效及时。他表示，不仅要考虑当前趋势，还要考虑长期后果至关重要。

此外，与会者还就6月27-29日在阿斯塔纳国际金融中心举行的“阿斯塔纳金融日（Astana Finance Days）”年度国际会议筹备工作进行了讨论。

与会者还就吸引外国直接投资问题深入交换了意见。2021年，哈萨克斯坦吸引的外国投资恢复至疫情前水平。去年，我国共落实总额达36亿美元的44个投资项目。目前，哈萨克斯坦企业与外国投资商制定了总额达540亿美元的761个投资项目方案。

政府总理说：“为了进一步提高哈萨克斯坦的投资吸引力，政府正在制定截止2026年的投资政策概念。考虑到当前的全球趋势，将在深度加工、农工综合体、制药和交通运输基础设施领域吸引投资。”

【编译：小穆】