热带风暴袭击多米尼加 致1死2伤

哈通社/阿斯塔纳/8月24日 —— 据中新社消息，当地时间8月23日，热带风暴“富兰克林”(Franklin)过境多米尼加共和国时引发洪水与山体滑坡，造成至少1人死亡，2人受伤，另有2人失踪。

综合美联社与多米尼加新闻频道(CDN)报道，死者为一名23岁男子，被洪水冲走后身亡，另有2名妇女因山体滑坡受伤。2名失踪者中，一名为患有精神疾病的54岁男子，于22日晚间跳入小溪后失踪；另一名为十几岁的男性青少年，23日被河水冲走后，下落不明。

据多米尼加应急行动中心报告，热带风暴“富兰克林”已导致547所房屋、103条输水管道和数十条电路受到影响。目前，312人被安置在临时避难所，有超100万人无法获得饮用水，超40万人受到停电影响。

据多米尼加新闻频道23日晚些时候报道，“富兰克林”已离开多米尼加境内，在大西洋水域移动。多米尼加总统阿比纳德尔表示，24日将恢复所有活动。

根据路透社预报，到26日，“富兰克林”将进一步加强至接近飓风强度，风速可达每小时64公里。

美国国家海洋和大气管理局8月10日曾表示，2023年大西洋飓风季活跃度“高于正常水平”的可能性为60%，“接近正常水平”的可能性降至 25%。