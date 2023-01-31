哈通社1月31日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/1月31日 -- 哈通社为各位读者总结1月31日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月31日，星期二

1月31日是公历年的第31天，离一年的结束还有334天（闰年是335天）。

世界各国/ 地区节日：

国际珠宝商日 古希腊被认为是珠宝的祖国，人们在那里首次加工各种宝石，并制作出了昂贵的首饰。

瑙鲁共和国独立日 瑙鲁，位于南太平洋中西部的密克罗尼亚西群岛中，有«天堂岛»之称。1968年1月31日瑙鲁宣布独立，同年11月成为英联邦特别成员国。

俄罗斯伏特加的生日 1月31日，俄罗斯庆祝非正式节日-俄罗斯伏特加节。1865年世界闻名的俄罗斯化学家门捷列夫答辩了博士论文«酒精和水化合物»，他找到了酒精和水的理想成份比例。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1991年哈萨克苏维埃社会主义共和国部长理事会通过决议将乌斯卡曼教育学院改名为东哈州国家大学。

1996年哈萨克斯坦议会上下两院首次举行参议院和马吉利斯议员全体会议。

2006年哈萨克斯坦«萨姆鲁克»国有资产管理公司正式成立。

2007年纳扎尔巴耶夫总统著作《在欧亚大陆的心脏》发行仪式在德国首都柏林举行。

2011年前任国际奥委会主席雅克•罗格访问哈萨克斯坦，并对亚冬会准备工作以及基础设施进行了了解。

2017年纳扎尔巴耶夫总统向全国人民发表国情咨文《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》。

2018年 哈萨克斯坦投资和发展部民航委员会成功通过了国际民用航空组织（ICAO）的航空保安审计。

2020年 哈萨克斯坦国际关系委员会入围世界智库排行榜。