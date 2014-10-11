欧锦赛预选赛：哈萨克斯坦1-3不敌荷兰

哈通社阿斯塔纳10月11日电，10日，2016年欧洲杯预选赛A组第二轮，荷兰坐镇阿姆斯特丹竞技场3比1逆转击败哈萨克斯坦。第17分钟，哈萨克斯坦队球员阿布杜林首开纪录。下半场，亨特拉尔、阿费莱和范佩西各入一球助荷兰取胜。

第12分钟，伦斯的射门造成门将脱手，范佩西补射命中，但此球越位在先被判无效。比赛的第17分钟，卡尔波维奇右侧角球传中，阿布杜林头球攻门击中横梁弹入网内，哈萨克斯坦1比0领先荷兰。

第62分钟，阿费莱右路传中制造杀机，亨特拉尔抢点头球攻门命中右下方死角，荷兰将比分扳成1比1平。第64分钟，佐尔齐耶夫背后铲倒阿费莱，主裁判直接出示红牌将其罚下，哈萨克斯坦只剩10人应战。

第82分钟，阿费莱禁区外远射，球打在阿布杜林腿上稍稍变线飞入左下角，荷兰2比1反超领先哈萨克斯坦。

第88分钟，阿布杜林禁区内铲倒范佩西，主裁判犹豫后判罚点球。随后范佩西操刀主罚命中左下角，荷兰3比1击败哈萨克斯坦。

全场比赛，荷兰25次攻门12次射正收获3球，而哈萨克斯坦2次攻门全部射正打入1球。荷兰控球率达到77%，哈萨克斯坦仅为23%。

荷兰主帅希丁克在赛后说："虽然取得胜利，但却并不足喜。我们犯了一些错误，这让我感到非常失望。好在最后得到弥补，但我们需要改进的地方还有很多。"

荷兰前锋范佩西："上半场我们踢得其实不错，但结果不好，幸亏下半场扳回。内讧？我认为他（亨特拉尔）的反应有点夸张。我只是想告诉他，我选择射门很正常。不过没事儿，这并不是什么大事情。"

荷兰《电讯报》："阿费莱闪耀全场，荷兰先失一球艰难逆转。全场荷兰有无数次机会，但胜利却有些惊心动魄。"

荷兰《共同日报》："阿费莱一度是被荷兰国家队遗忘的角色，但这一次他的回归却闪耀阿姆斯特丹竞技场。若不是他的出色发挥，荷兰也许无法击败哈萨克斯坦。"