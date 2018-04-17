“博拉沙克”项目中心共颁发1.3万奖学金名额

哈通社/阿斯塔纳/4月17日-据国际项目中心消息，自"博拉沙克"国际奖学金项目开始实施的25年以来共颁发12831个奖学金名额。

据了解，该项目自1994年开始实施。实施的前10年间，即1994-2004年期间，"博拉沙克"项目中心共颁发785个奖学金；2005-2017年期间共颁发12046个奖学金。一万多名学生在该项目框架内在国外各顶尖大学接受高等教育。该中心与35国的200多所顶尖大学拥有战略合作伙伴关系。



目前，1209个"博拉沙克"奖学金持有者在国外学习。其中，本科生有14人、研究生1021人、博士生118人、硕士后2人。而他们的46.2％来自英国、35.8％来自美国和加拿大、5.2％来自欧洲国家、4.9％来自亚太地区、5％来自俄罗斯。此外，还有54人正在申请阶段。



据悉，该项目框架内的学生目前正在泰晤士高等教育世界大学排名、QS世界大学排名以及世界大学学术排名中排名靠前的大学里接受着教育。



通过该项目毕业的1万多个学生中，有3万个本科生、5万个研究生以及300多个PhD博士。其中40%目前在经济实体部门工作、20％在教育和科学领域工作、7％在医疗和保健领域工作。



值得一提的是，"博拉沙克"国际奖学金项目由纳扎尔巴耶夫总统于1993年11月5日颁布。



【编译：达娜】