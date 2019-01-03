1月3日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/1月3日 -- 哈通社为各位读者总结1月3日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月3日，星期四

1月3日是阳历一年中的第3天，离全年的结束还有362（闰年则还有363）。

世界各国/地区节日

爱沙尼亚独立战争烈士纪念日 爱沙尼亚独立战争是爱沙尼亚军队及其盟友和苏俄军队之间的一场战争。战争进行于1918年至1920年期间。爱沙尼亚独立战争的结果是爱沙尼亚和苏俄签订塔尔图和约，爱沙尼亚取得独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国签署了建交公报，双方还签署了谅解备忘录。

2005年 苏联英雄马赫梅特·卡尔巴耶夫的纪念碑在巴甫洛达尔落成。

2007年 哈萨克斯坦著名作家萨比特•多斯纳夫著作在巴黎出版。

2008年 名为《我的哈萨克斯坦》CD在华沙发行。这张CD载有142张与哈萨克斯坦文化遗产、历史古迹、作家、作曲家、纳扎尔巴耶夫总统参与的各类国际会议、阿斯塔纳和阿拉木图的照片和信息的幻灯片。

2012年 纪录哈萨克斯坦20世纪60年代至2012年间电影发展历程的《哈萨克电影文集》发行。

2013年 奇姆肯特举办蝴蝶展览，展出来自菲律宾和哥斯达黎加的蝴蝶标本。

2018年 哈萨克斯坦重启针对中国游客的"72小时中转免签"政策。

【编译：冰山】