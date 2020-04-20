库斯塔奈州将新增1.3万余个工作岗位

哈通社/库斯塔奈/4月20日--库斯塔奈州的宏观经济指标呈现增长趋势。

库斯塔奈州州长阿基米德•穆哈姆别托夫20日主持召开电视电话会议。会议中，该州经济与预算计划部门负责人古勒巴热姆·穆萨哈兹伊纳表示，库斯塔奈州的工业生产增长19.8％，农业生产增长2％，投资增长8.7％，建筑业产值增长8.4％，交付使用的住房增长5.4％，零售贸易增长5.5％。根据以上数据，短期经济指标达111.8％。

年初以来，库斯塔奈州的工业生产总值为3415亿坚戈。其中，制造业的利润为1944亿坚戈。

据其介绍，汽车制造业增长2.5倍，冶金业增长29％，食品业增长18％。 采矿业也呈现增长趋势，该行业的产值达1277亿坚戈。 农业领域的产值约337亿坚戈。 同时，该州经济领域吸引了568亿坚戈的投资资金。

此外，该州正在有力推进创造良好营商环境政策。«商业路线图2025»国家规划框架下，该州拨款27亿坚戈落实资金。 截至目前，已批准价值约24亿坚戈的45个项目。 其中，将对28个项目进行补贴，并通过担保计划实施17个项目。

经济与预算计划部门负责人负责人表示，路线图计划框架下，该州将新增13435个工作岗位。同时，库斯塔奈州拨款84亿坚戈，以落实2020年度«劳动»规划，该数据同比增长3.1%。

【编译：阿依波塔】