联合国：1.3亿人将因新冠国际大流行遭遇饥荒

哈通社/努尔苏丹/7月14日 – 联合国称，2020年有1.3亿人将可能因新冠疫情而陷入长期饥饿。

联合国粮农组织、农发基金、联合国儿童基金会、世界粮食计划署与世界卫生组织共同编制并发布了最新《全球食品安全和营养状况》报告。

报告对中国、墨西哥和孟加拉国等13个人口总数接近25亿的国家进行了关键的数据更新，使得对全球饥饿人数的估值显著减少至6.9亿人。

尽管如此，饥饿人口增加的趋势并未改变，从2000年以来的数据显示，全球饥饿人数在稳步下降数十年后，自2014年起持续缓慢上升。

此外，报告的初步估计显示，2020年，新冠疫情所引发的经济衰退可能使全球饥饿人数增加8300万到1.32亿，到2030年实现可持续发展目标第二项«零饥饿»的难度进一步增加。

报告显示，亚洲仍是饥饿人口最多的大洲，共有3.81亿人食不果腹，非洲以2.5亿人紧随其后，拉丁美洲和加勒比地区则为4800万。全球饥饿人口所占比例为8.9%，与去年几乎持平，但绝对人数却从自2014年以来不断上升，意味着过去五年中，饥饿人数与全球人口总数同步增加。

从区域数据来看，非洲有19.1%的人口食物不足，受饥饿问题的影响最为严重，且情况仍在加速恶化，按照目前趋势，到2030年，非洲将占到全球饥饿人数的一半以上。亚洲饥饿人口所占的比例为8.3%，拉美则为7.4%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】