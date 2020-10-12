自年初以来，哈萨克斯坦公民已购买了1.3万多根金条

哈通社/阿拉木图/10月12日--2020年1月至9月期间，我国居民从二线银行和非银行兑换处共购买了13208根金条，总重量为566.3千克。

根据央行数据显示，今年9月，共售出1480根金条，总重量为65.2千克。

金条根据重量分为五个品种：5克、10克、20克、50克和100克。在买家中最受欢迎的是重量为10克的金条，占总销售额的25％，即8701根金条。其次是20克的金条，售出7649根（22％），100克金条售出7648根（22％），5克金条售出6414根（19％），50克金条售出4276根（12％）。

我国金条购买量最多的地区是阿拉木图市（占已售金条总额的55％），其次是阿特劳（14％），努尔苏丹（10％）和其他地区（21％）。

自该计划启动以来，银行和非银行兑换处已经回购了119根总重为3.2千克的金条。金条是投资和积累储蓄的长期工具，确保金条市场流动性的主要因素是银行和非银行兑换处可以按期向客户付款来回购金条。

哈萨克斯坦央行于2017年推出了针对公民的精制金条销售和回购计划。自2017年以来，共售出34688根金条，总重为1.25吨。

【编译：阿拉依】



