哈通社/努尔苏丹/12月28日 -- 据阿塔梅肯商业网消息，全哈超过1/3人口聚集在四个城市群，分别是努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特和阿克托别，全哈约三分之一的国民生产总值（GDP）来自这些地区。

12月25日，《城市群发展法案》草案和拟议的立法修正案在法律法规门户网站公布。据报道，全哈吸引的外国投资中，60%以上来自以上四个人口聚集区域。

该文件称，目前，全哈36%的人口居住在四个城市群中，中心城市分别为努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特和阿克托贝。城市群发展法案的通过将有助于消除国家重要城市（或地区）与边缘地区之间的不平衡，包括预算不平衡。具有国民意义的城市，以及首都和邻近地区的政府将能够共同支持聚集区内的社会项目。

例如，阿拉木图郊区普通教育（5.2万人）和学前教育（8千人）机构的学生名额不足。开发方表示，阿拉木图郊区的居民使用该市的社会设施增加了市政府预算负担。因此，该法案提议修改预算法，根据该修法案，首都、国家重要城市的政府将能够进行对外借贷，执行发展城市群的任务。

议会将确保迅速获得必要的国家支持，作出和批准关于发展城市群的决定。并在其所在地履行部门间的协调职能，以审议在城市群内出现的争议。ISA将是参与的地方政府之间的一个互动平台。该中心将以非营利组织的形式成立，为每一个城市群的计划和个别项目的实施提供准备和协调。

【编译：木合塔尔·木拉提】



