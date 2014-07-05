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    03:01, 05 七月份 2014 | GMT +6

    世界杯1/4决赛：法国0-1德国

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    哈通社阿斯塔纳电,阿斯塔纳时间7月4日22点（当地时间7月4日13点），2014年巴西世界杯1/4决赛第一场，法国和德国将在里约热内卢的马拉卡纳球场进行较量。结果，德国1-0击败法国，胡梅尔斯打入唯一进球。德国成为第一个进入四强的球队，他们在半决赛的对手将是巴西和哥伦比亚的胜者。德国也成为唯一一支连续4届打进世界杯4强的球队.

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