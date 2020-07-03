1-4月哈萨克斯坦预算收入同比增长14.5%

据Finprom.kz网站发布数据，2020年1-4月，哈萨克斯坦国家预算收入4.5万亿坚戈，同比增长14.5%。其中，4月份预算收入1.2万亿坚戈，环比增长38.1%。预算收入增长的主要来源是国家基金转移支付，税收和非税收收入以及出售固定资产收入有所减少。

2020年1-4月，哈萨克斯坦国家预算税收收入2.6万亿坚戈，同比下降7.2%。其中，社会税收入2468亿坚戈，增长16.9%；所得税收入1万亿坚戈，增长0.1%；其余税种收入出现下降。统计期内，国家预算非税收收入644亿坚戈，同比减少12.8%；出售固定资产收入降至206亿坚戈，同比减少近1倍。

据财政部国家收入委员会发布的数据，2020年1-5月，哈萨克斯坦国家预算税收计划完成率为101.7%。其中，中央预算完成率93.8%，地方预算完成率117.9%。统计期内，国家预算税收收入3.3万亿坚戈，同比下降9.7%。主要原因是内、外部因素引起经济形势恶化。

2020年1-5月，哈萨克斯坦与第三国贸易额同比减少5.8%。疫情导致哈自华进口货运量下降17.2%，其中，公路货运量下降55.8%。自华进口商品关税和税收收入减少30.3%。