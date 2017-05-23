今年1-4月国产车生产量同比上升3.5倍

哈通社阿斯塔纳 - 据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，2017年我国国产汽车产量较去年同期增长近3.5倍。

消息称，今年前4个月，我国汽车生产企业共生产总值达289亿坚戈的5050辆汽车（含重型车辆及公共汽车）。相比去年同期，产量增长近3.5倍。而其中轻型汽车产量更是增长5.4倍，达4571辆。



今年前四个月，我国共生产公共汽车54辆，较去年同期产量增长2倍。而重型卡车产量则下降了36%，共生产卡车264辆。



与此同时，汽车工业联盟发布的消息显示，今年年初至今，我国车市共售出新车3859辆，较去年同期上升37.2%。汽车工业联盟企业生产的国产车辆在市场上的占有率达到了32.5%，而去年同期这一数据仅为18.8%。



在国产车中，由亚洲汽车制造厂生产的车辆最受欢迎。年初至今售出的国产车73%来自这家企业，总量达2820辆。



排名第二的萨热阿尔卡汽车工业公司1-4月共售出622辆车，占市场份额的17%。



统计显示，2017年1-4月，我国国内车市销售榜单中，占据前五位的汽车品牌分别是拉达、企业、现代、雪弗兰和JAC。