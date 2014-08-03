1至4月中国与乌兹别克斯坦双边贸易增长超47%

哈通社阿斯塔纳电,据俄罗斯之声报道,2013年1-4月，中国与乌兹别克斯坦双边贸易额为13.56亿美元，同比增长47.1%。其中，中方出口7.77亿美元，同比增长51.49%；乌兹别克斯坦出口5.79亿美元，同比增长41.6%。中国贸易顺差1.98亿美元。两国贸易保持较快增长。

从进出口商品结构看，中国向乌兹别克斯坦出口的主要产品为钢铁制品2.02亿美元，占出口额的25.98%，同比增长479.83%；机械器具及零件出口1.92亿美元，占出口额的24.71%，同比增长22.78%；电机、电气、音像设备及其零附件5370万美元，占6.91%，同比增长0.93%。

乌兹别克斯坦出口主要商品为棉花，14.9万吨，同比增长1.72%，总金额2.94亿美元，占中方自乌进口额的50.81%，同比下降16.5%；其次是矿物燃料、矿物油及沥青等1.64亿美元，占28.34%，同比增长1737.99%；无机化学品、贵金属等的化合物，总金额9561万美元，占比16.52%，同比增长200.22%；肥料2.6万吨，金额863万美元，占1.49%。