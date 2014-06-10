全球近1/4语言正濒临绝种 近半数语言使用者不足万人

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，人类为了发展不断砍伐树林、榨取大自然的资源，原来这除了破坏生态环境，更会造成多种语言消失。最新报告指出，由于城市化及全球化步伐急速，加上大规模推行语言统一政策，全球近1/4语言正"濒临绝种"，多种原始文化及知识亦恐失传。

据香港文汇网9日报道，英国伦敦动物学学会研究员乔纳森•洛及澳洲乔治赖特学会研究员哈蒙共同发表报告，指全球共约7,000种语言中有1/4正濒临消失，而自1970年起已有近400种语言失传。 半数语言不足万人用 报告又指，全球近半数语言只有不足一万人使用，总人数加起来仅占全球人口0.1%，相反400种较主流的语言使用人数却占全球人口95%，反映非主流语言正逐渐被主流语言吞并。 原住民迁入城市 方言失传 语言消失速度与物种灭绝速度甚为相似，乔纳森．洛解释，这是因为文化语言和物种都依赖相同的环境因素。城市化与全球化不断侵蚀原住民居住地，迫使他们迁入城市，学习当地的主流语言，令地方语言使用人数不断减少。 哈蒙表示，原始文化及知识经过数千年累积形成，原始语种不断消失，将令这些文化知识于100年内彻底消失。