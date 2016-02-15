日本经济去年第四季度萎缩1.4%

哈通社阿斯塔纳2月15日电 据BBC报道，日本官方周一（2月15日）早间发布的经济统计数据显示，2015年第四季度日本经济再度萎缩，GDP同比下降0.4%，换算为年率下降1.4%。

2015年第三季度，日本GDP换算为年率增长1.3%。四季度的负增长是时隔2个季度日本经济重新转为负增长，也是三个季度以来的第二次萎缩。

美联社报道称，日本经济萎缩主要源于消费需求走弱和出口减缓。

当季私人消费环比下滑0.8%。同时，出口环比下滑0.9%，进口环比下滑1.4%，在综合考虑了出口和进口影响后，海外需求对总体GDP仍贡献了0.1个百分点。

走弱的经济数据可能会增加对"安倍经济学"的担忧。日本首相安倍晋三的经济策略去年年初已经受到了强势日元的打击，这导致日本企业在海外盈利的能力出现下降。

股市逆势大涨

东京股市周一开盘逆势上涨超过4%。投资者似乎没有理会第四季度日本经济收缩的数据，而是让市场延续了上周末国际市场的增势。

日经225指数早间开盘上涨4.51%。上周日经指数累计暴跌11%。

分析认为，上周日本股市出现了超量抛售，这周则可能出现反弹。但由于全球经济复苏乏力，判断股市已经见底还为时过早。