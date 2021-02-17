库斯塔奈州今年将出口汽车1.4万辆

哈通社/库斯塔奈/2月17日 – 2021年库斯塔奈州计划生产汽车6万辆，其中1.4万辆将用于出口外国。

库斯塔奈州州长阿基米德·穆罕别托夫日前发表了面向公众的述职报告。

州长在报告中表示，尽管2020年遭遇了新冠大流行的不利影响，但库斯塔奈州依然实现了社会经济的稳步发展。

全年，该州工业领域实现增长7.4%，投资额增长11%，建筑行业增长达28.4%。本地工业企业在2020年生产了价值149万亿坚戈的产品。

«最大的增幅出现在汽车制造业当中。该行业为培养本国专业人才，采取了多项措施。去年本地汽车制造企业共生产产品总价值3921亿坚戈，轻型汽车产量增长1.5倍，中型巴士产量增长2.4倍，载重开车产量增长3倍，拖拉机产量增长1.8倍。»他说。

据州长提供的统计数据显示，全年库斯塔奈州车企共生产汽车4万余辆，较2019年增长1.6倍。

该州计划今年将汽车产量增加至6万辆，其中1.4万辆将出口外国。

库斯塔奈州冶金工业发展也很迅速，2020年该州冶金领域从业企业共生产产品总额达1495亿坚戈。

州长表示，去年的新冠疫情令该州许多企业遭遇了一定的困境，不过在国家政策的支持下，企业生产得到了恢复。全年，该州食品企业生产增长了8.1%，其中黄油产量增长54.9%，软饮产量增长22.4%，面粉产量增长14.4%，香肠产量增长8.2%，牛奶和奶油产量增长8%。

【编译：木合塔尔·木拉提】