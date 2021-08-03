今日哈国将有两位拳手出战奥运会1/4决赛

哈通社/东京/8月3日 – 哈萨克斯坦拳击运动员萨肯·比伯森诺夫3日将在男子蝇量级（52公斤级）1/4决赛中对阵西班牙选手加布里埃尔·埃斯科巴。

哈萨克斯坦奥组委消息显示，加布里埃尔·埃斯科巴1996年出生，曾获得的过多项洲际比赛的名次，但尚未在国际项目上或将。

在此前的奥运会预选赛当中，他以5：0击败阿根廷的拉蒙·基洛塔，随后又在1/8决赛期间以4：1击败保加利亚的丹尼尔·阿塞诺夫。

而哈萨克斯坦选手萨肯·比伯森诺夫则在首轮比赛中以4：1击败波多黎各人扬基尔·里维拉，随后又在1/8决赛中以5：0击败法国选手比拉尔·本南。

两人之间的比赛将于14：48（努尔苏丹时间）在东京国技馆举行。

与此同时，今天还将有另外一名哈萨克斯坦拳手扎克尔·萨菲乌林参加男子轻量级（63公斤级）1/4决赛。他将在比赛中对阵来自澳大利亚的哈里森·加赛德。

据了解，哈里森·加赛德1997年出生，迄今尚未在国际比赛中赢得名次。在此前的预选赛中，他连续以5：0的比分先后击败巴布亚新几内亚的约翰·乌门和纳米比亚的乔纳斯·乔纳斯。

而1986年出生的扎克尔·萨菲乌林是2015年的亚洲拳击锦标赛亚军。他在资格赛首轮5-0击败秘鲁选手佩宗，随后由于日本选手成松大辅因健康问题弃赛直接晋级。

两人的比赛将于努尔苏丹时间15：35时于东京国技馆举行。

今年哈萨克斯坦共有8名拳击运动员参加奥运会，目前除比伯森诺夫和萨菲乌林以外，进入决赛圈的选手还有男子超重量级 (91公斤以上) 1/4选手卡穆什别克·孔卡巴耶夫。

【编译：木合塔尔·木拉提】