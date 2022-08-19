美国猴痘累计确诊病例已超1.4万例

哈通社/努尔苏丹/8月19日 —— 据环球网消息，美国哥伦比亚广播公司8月18日报道，美国猴痘疫情持续蔓延，目前的确诊病例已增至超1.4万例，包括12名儿童。

根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据，截至18日，全美发现的猴痘确诊病例为14115例，本星期相比上个星期增加了超过30%的新病例。此外，儿童猴痘病例数也开始上升，现在至少已有12名儿童被感染。专家表示，美国儿童最可能的猴痘病毒接触来源是他们的监护人。

在此情况下，白宫表示将大幅增加该国的猴痘疫苗供应。美国疾控中心主任瓦伦斯基在18日的发布会上表示，政府方面仍在研究疫苗的功效，“我们正在了解这些疫苗对猴痘，以及在当前疫情下的效果如何。虽然我们预计疫苗能够提供保护，但减少或避免增加接触猴痘病毒风险的行为仍然重要。”

美国卫生与公共服务部8月4日宣布猴痘疫情为该国公共卫生紧急事件。不少专家对联邦政府的抗疫举措提出质疑和批评，认为政府没有迅速采取行动来应对国内不断扩大的疫情。美国多个州的卫生官员近期批评美政府应对猴痘疫情不力，原因在于猴痘疫苗分发系统频频出现问题、民众迟迟无法接种疫苗。