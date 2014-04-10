女子花1.5万用母亲骨灰做0.27克拉

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网报道，每逢清明，大家都习惯前往各大陵园，缅怀逝去的亲人。但今年清明，家住江北富力海洋广场的李艺恬，把逝去的母亲带回了家---她用母亲的骨灰，制作了0.27克拉的"钻石"。她说，会把这颗"钻石"加工成一枚戒指，让天堂的母亲一直陪伴着她。

用母亲骨灰制作钻石

"我从小跟妈妈相依为命，感情很好，可是，疾病还是带走了她。"前日，石桥铺殡仪馆丧葬用品销售一条街旁，24岁的李艺恬说起母亲有些哀伤。 李艺恬告诉重庆晚报记者，她妈妈是今年1月份去世的，走时，还不到50岁。"她走后，我很难过，后来听说，国外可以用骨灰做成钻石，就很想用母亲的骨灰做一颗。" 在李艺恬手上，白色的骨灰钻石，看上去与普通钻石没多大区别。"从妈妈的骨灰中，取了200克，做了0.27克拉，花了1.5万元。"她说，钻石拿回家后，她要加工成一枚戒指。 把亲人的骨灰做成钻石，留在身边，会不会觉得害怕?这个90后女孩儿直摇头："因为是妈妈，所以没觉得害怕。" 半年仅三人选择制作 石桥铺殡仪馆外的丧葬用品一条街上，有家挂着"骨灰钻石"招牌的小店内，陈列着耳坠、吊坠等饰品。工作人员介绍，这些饰品上的钻石都是骨灰制作而成。旁边宣传册上写着价格：大小在0.03克拉至0.1克拉之间，如果要制作成橙色或者黄色的钻石，价位是6999元;如果制作成红色、蓝色、白色价格相对较高，为8999元;而如果要制作成1克拉至1.25克拉的蓝色钻石，要99800元。 工作人员介绍，制作骨灰钻石，需要多少骨灰，需根据制作钻石大小来看。"成人的骨灰重量在500克至1000克之间，如果制作1克拉的钻石，一般需要500克的骨灰。" "从去年下半年至今，仅有3个人来制作骨灰钻石，接受度很低。"重庆骨灰钻石代理商夏先生告诉记者，目前国内还没有制作骨灰钻石的技术，他们是将骨灰寄往美国制作的，每颗钻石都有证书，能在网上查到制作流程。