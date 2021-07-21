1-5月哈萨克斯坦全国预算支出增长8.8%

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 据哈萨克斯坦财政部数据，2021年1-5月，哈全国一般公共预算支出6.6万亿坚戈（合155亿美元），较上年同期（6万亿坚戈）增长8.8%。2020年全年，哈全国一般公共预算支出16.7万亿坚戈（合404亿美元），同比增长23.6%。

2021年1-5月，哈一般公共预算支出最多的是社会救助和社会保障领域，达1.7万亿坚戈，同比增长8.8%。其次为教育领域（1.4万亿坚戈，+14.7%）和卫生健康领域（8059亿坚戈，+10.8%）。工业、建筑、城市规划建设领域预算支出（125亿坚戈）大幅减少57.2%。燃料动力综合体和矿产资源利用领域预算支出（432亿坚戈）同比下降12.2%。债务偿付支出显著增加，达到5601亿坚戈，增长45.8%。

据此前报道，哈最高改革理事会确定了《2025年前国家发展规划》所包含的10个国家项目，主要涉及高质量教育、医疗卫生、法治建设、经济增长等。国家项目累计支出高达80万亿坚戈（合1875亿美元），年均支出15万亿坚戈，超出年度预算支出总额。

哈国家公共预算支出结构显示，各领域支出均未出现大的变化。2020年，预算支出占GDP比重为23.7%，2019年占比19.6%，2018年占比18.4%。

【编译：木合塔尔·木拉提】