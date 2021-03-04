今年1月自哈国向境外汇出545亿坚戈 同比增长37%

哈通社/努尔苏丹/3月4日--据ranking.kz网站消息，今年1月，通过国际汇款系统（IMT）自哈萨克斯坦向国外汇出的资金总额为545亿坚戈，比去年1月增加了37.1％。

通过国际汇款系统自哈萨克斯坦向国外汇出的汇款额而言，俄罗斯历来领先，今年1月，自哈国向俄罗斯的汇款额为130亿坚戈，比去年减少0.3％。接下来是土耳其，向该国汇出的金额为124亿坚戈，几乎是2020年1月的2倍。排名第三的是吉尔吉斯斯坦，汇款额为105亿坚戈，比去年同期增长75.1％。此外，还有大量资金自哈国汇入乌兹别克斯坦：89亿坚戈，同比增长45.9％。

俄罗斯作为哈萨克斯坦汇款的主要目的国所占份额已经连续第四年下降。2017年1月，自哈国汇入俄罗斯的汇款额占总汇出金额的46.6％，2020年1月这一比例为32.8％，到2021年1月，这一比例已下降到23.9％。

相反，土耳其所占份额从去年的仅占15.9％增长到22.7％，而5年前仅为3.4％。在过去的一年中，吉尔吉斯斯坦（从15.1％增至19.3％）和乌兹别克斯坦（从15.3％增至16.3％）的份额也有所增加。其他国家占17.9％（去年同期为20.9％）。

通过国际汇款系统自哈国向境外汇出的金额中，有83％的交易是通过

“Zolotaya Korona”完成的，通过该转账系统汇出452亿坚戈，比去年同期增长了1.5倍。

其次是西联汇款系统（Western Union），通过该系统汇出33亿坚戈，比2020年1月减少27.2％。“Contact”和“Unistream”系统的交易量也很大：分别为26亿坚戈和24亿坚戈，同比去年增长了1.5倍。

【编译：阿拉依】



