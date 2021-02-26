今年1月哈萨克斯坦的固定资产投资额达到5714亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/2月26日--据finprom.kz网站消息，2020年哈萨克斯坦的固定资产投资额为12.3万亿坚戈，与2019年相比减少1.8％。

今年1月，哈萨克斯坦的固定资产投资总额为5714亿坚戈，比2020年1月减少16.8％。

2021年1月固定资产投资总额的三分之一以上来自阿特劳州：1,996亿坚戈，但比去年一月减少了42.7％。其次投资额较多的是阿拉木图市（459亿坚戈）和卡拉干达州（422亿坚戈）。 这三个地区的固定资产投资总额仅占我国总投资额的一半以上。

在投资领域方面，采矿业和采石业的固定资产投资额显著减少，减少了38.5%，至2,817亿坚戈，然而，该领域仍占固定资产投资总额的近一半，76.5％的投资来自工业投资。

总体而言，工业领域的资本投资总额为3,682亿坚戈，比2020年1月减少了27.6％。

房地产交易领域也有大量投资，为1108亿坚戈，同比增长17%。

2021年1月，医疗和社会服务投资总额达到31亿坚戈，比2020年1月（100亿坚戈）减少69.1％。

哈萨克斯坦固定资产投资的资金主要来自企业自有资金：今年1月为4862亿坚戈，比2020年1月减少20.8％。

银行贷款占288亿坚戈，其中247亿坚戈来自外国银行贷款。2021年1月的其他借入资金为344亿坚戈，比去年同期减少18.8％。

地方和共和国预算分别占126亿坚戈和94亿坚戈。

【编译：阿拉依】



