纳扎尔巴耶夫：应在1.5年解决首都天然气供应问题

哈通社/阿斯塔纳/3月5日 -- 纳扎尔巴耶夫总统5日在出席议会参议院（议会上院）和马吉利斯（议会下院）联席会议时表示，首都天然气供应问题应在1-1.5年内得到解决。

总统表示，政府将修建从克孜勒奥尔达州哈拉吾兹耶科至卡拉干达、铁木尔套和阿斯塔纳的天然气管道。

"目前，国内天然气供应水平约为50%。西部和南部9个州已保障天然气供应，而中部和北部地区还没有天然气。因此，我认为应修建从克孜勒奥尔达州哈拉吾兹耶科至卡拉干达、铁木尔套和阿斯塔纳的天然气管道。这将解决270万人的天然气消费，并为空气质量带来正面影响。"

纳扎尔巴耶夫指出，天然气供应问题应在1-1.5年内得到解决，这将有效减少有害排放物在空气中的传播。

"我们首次把西部地区的天然气经过南部地区运送至奇姆肯特和阿拉木图市。若我们解决这一问题，阿斯塔纳空气污染将减少6倍或3.5万吨。"他说。

总统指出，因城市人口的增长和汽车数量的激增，导致阿斯塔纳上空出现雾霾。

"我们应解决这一问题，目前市政府也正在积极进行着这一领域工作。这一工程应在1-1.5内得到落实。"纳扎尔巴耶夫说。

总统表示，哈拉吾兹耶科-杰兹卡兹甘-卡拉干达-铁木尔套-阿斯塔纳天然气管道也将保障巴甫洛达尔、彼得罗巴甫尔和阔科谢套市天然气供应问题。他同时还称，为落实这一项目，政府应吸引国际金融机构的资金。

【编译：小穆】