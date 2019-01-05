1月5日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/1月5日 -- 哈通社为各位读者总结1月5日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月5日，星期六

1月5日是阳历一年中的第5天，离全年的结束还有360（闰年则还有361）。

世界各国/地区节日

白俄罗斯社会保护工作者日 1998年3月26日，根据白俄罗斯总统令，每年1月5日被定为社会保护工作者日。

美国国家鸟类日 每年1月5日为美国国家鸟类日，美国环保组织以及环保运动代表庆祝该纪念日。其主要目标为，让更多的人们关注濒临灭绝的鸟类。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 哈萨克斯坦国家测试中心成立。

1998年 独联体成员国哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦5国元首在土库曼斯坦首都举行会晤。

2006年 关于前苏联人民英雄称号获得者、卫国战争著名指挥官包尔江•莫穆舍吾勒的《关于包尔江的故事》故事集在其家乡江布尔州正式出版。

2009年 哈萨克斯坦正式开始发放生物特征护照。

2012年 哈萨克斯坦著名国务和党务活动家、技术科学博士、哈萨克共产党中央第一书记迪恩穆哈梅特•库纳耶夫诞辰百年纪念相册正式发布。

2017年 哈萨克斯坦内务部移民委员会成立。

2017年 美国《纽约时报》评选出世界上最值得旅游的国家列表，哈萨克斯坦位列第26位。

【编译：冰山】