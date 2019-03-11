银河系质量大约相当于1.5万亿个太阳质量

哈通社/阿斯塔纳/3月11日 -- 据新华社消息，银河系到底有多"重"？一个国际团队日前报告说，他们利用美国航天局哈勃太空望远镜和欧洲航天局"盖亚"探测器对银河系进行了迄今最精确的"称重"，认为银河系质量大约相当于1.5万亿个太阳质量。

美国太空望远镜科学研究所、欧洲南方天文台等机构研究人员在新一期美国《天体物理学杂志》上报告说，在银河系总质量中，约2000亿颗恒星以及银河系中心一个超大质量的黑洞仅占很小的比例，其余大部分质量来自暗物质，后者是一种看不见的神秘物质，它就像宇宙的"脚手架"，把恒星固定在星系的某个位置。

过去几十年，研究人员已尝试使用多种观测技术为银河系"估重"，认为银河系的质量应该在5000亿到3万亿个太阳质量之间，最新测量结果处于这一范围的中间。宇宙中最轻的星系质量仅相当于10亿个太阳质量，最重的星系质量达到30万亿个太阳质量。因此银河系属于宇宙中比较重的星系，这对于一个明亮的星系来说十分正常。

基于哈勃望远镜和"盖亚"探测器对银河系内球状星团的三维运动的测量，研究团队得出银河系的质量。球状星团是紧密的恒星集团，包含恒星数量可达千万颗，它们是银河系中较古老的恒星系统。一个星系的质量越大，它内部的球状星团在引力作用下运动得越快。

"我们希望更精确地了解银河系的质量，以便将其置于宇宙学‘语境'中，并在不断演变的宇宙中进行星系模拟时与之相比较。"参与研究的太空望远镜科学研究所的鲁兰德·马雷尔说。