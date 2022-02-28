哈萨克斯坦将落实总额达1.5万亿坚戈的旅游项目

哈通社/努尔苏丹/2月28日 —— 哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫28日在马吉利斯（议会下院）政府时段讲话时就我国旅游业投资项目进行介绍。

文体部长表示，2019-2021年，在全国10个地区交付了总额达3955亿坚戈的276个投资项目，并创造了5200个工作岗位。这些项目包括，位于突厥斯坦的«Karavan Saray»、«Rixos Turkistan»和«Hampton by Hilton»酒店；阿克套市«Rixos Water World Aktau»酒店和«Tetys Blu»公园；努尔苏丹市«Sheraton»酒店和布拉拜景区«Baitas»酒店，以及阿拉木图«Swissotel Almaty»酒店等。

据他介绍，目前哈萨克斯坦在旅游领域正在落实总价值达1.5万亿坚戈的145个投资项目，另有总额达1.5万亿坚戈的46个项目处于商讨阶段。

阿巴耶夫表示，基础设施建设在旅游业的发展发挥重要作用。因此，拨款资金主要用在道路建设、排污水体系、供水、供电和其他工程基础设施建设。

【编译：小穆】