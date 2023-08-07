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    20:14, 07 八月份 2023 | GMT +6

    今年上半年阿斯塔纳有超过1.5万多婴儿降生

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    哈通社/阿斯塔纳/8月7日 —— 阿斯塔纳首席儿科医师达娜·阿别勒格金娜7日在主题为“新生儿和母亲健康”的新闻发布会上表示，今年上半年首都有超过1.5万多婴儿降生。

    8月的第一周，在世界卫生组织、联合国儿童基金会、多个国家卫生部、民间社会代表的支持下举办了世界母乳喂养周，向人们解释自然母乳喂养对儿童健康的好处。

    -今年的这一周，致力于解释母乳的作用和解决职业女性的问题，以及保护母乳喂养儿童的母亲的权利。-阿别勒格金娜说。

    据她介绍，传播的信息旨在保护母亲的权利，按时提供产假，并为她们即使在开始工作后也提供必要的条件。她还表示，今年上半年阿斯塔纳共有15 121名新生儿出生。

    阿斯塔纳第3综合医院新生儿科医生吾勒赛热克·哈里别科娃表示，许多国家近10年放弃各种补充剂并改用天然母乳的人数将显着增加。她指出，母乳有助于孩子的身心全面发展。

    -对母婴的健康有益处。-她说。

    专家表示，制药公司有关人工添加剂的各种广告对社会造成了负面影响。 结果，年轻家庭不了解母乳和自然母乳喂养的重要性。

    【编译：小穆】


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