绿色气候基金批准1.61亿美元支持智利、吉尔吉斯斯坦和尼泊尔应对气候变化

哈通社/努尔苏丹/11月14日 —— 据联合国新闻处消息，位于韩国松岛市的联合国绿色气候基金（Green Climate Fund）董事会今天批准了1.61亿美元的资金，以支持智利、吉尔吉斯斯坦和尼泊尔的气候适应项目。这批拨款将使150万人受益。

联合国粮食及农业组织（粮农组织）为这三个国家提供了技术支持，帮助他们制定了增强抵御力并减轻气候变化影响的项目。粮农组织认为，在整个农业部门开展有效的气候行动将能够保护环境和生物多样性，促进脆弱的农村社区的生计适应力并减少贫困。

绿色气候基金是一个独特的全球平台，它通过投资于低排放和适应气候变化的发展项目来应对气候变化。

振兴智利的森林

绿色气候基金批准了一项由粮农组织和智利政府设计的6300万美元的森林项目，以恢复和保护该国五个地区的约2万5000公顷原生林。

该项目有望减少110万吨二氧化碳的温室气体排放，同时植树造林至少7000公顷，并以可持续的方式管理和保护超过1万7000公顷森林。

项目涉及的地区包括受近期火灾影响的4000多公顷土地。该项目将有助于在这一地区恢复常绿树种，包括橡树和劳利山毛榉等智利本土树种。

绿色气候基金提供资金的一项要求是资源分配的惠益要在不同性别、土著人和弱势群体间分享，确保项目产生积极的社会和环境影响。因此，将有土著社区成员在内的5万7000多人参与这一项目，从事造林、恢复和可持续管理等。

吉尔吉斯斯坦在固碳的同时对抗环境退化和气候变化

吉尔吉斯斯坦将受益于绿色气候基金的3000万美元赠款，并将再追加一个2000万美元的项目，用于扭转森林和牧场的退化。该项目旨在增加森林覆盖率，提高牧场生产力，并支持43万多人增强复原力。

吉尔吉斯斯坦是一个内陆国家，有许多高山、冰川和湖泊。由于不良的牧场管理和林业操作导致的侵蚀，该国40％以上的农业用地严重退化，国土地面积的85％受到严重影响。

绿色气候基金支持的项目将激励社区保护和扩大林区，改善牧场并使其生产多样化，以提高气候适应能力，并在此过程中增加碳固存。

为了确保自然资源改善和碳固存的可持续性，该项目还力图减少农村社区对牧场和森林资源的依赖，帮助人们让自己的收入来源多样化，以改善生计。

帮助尼泊尔恢复脆弱的生态系统并增强气候适应力

绿色气候基金为尼泊尔的项目拨款近4000万美元，尼泊尔政府也将为项目注资800万美元。该项目将帮助近100万人应对尼泊尔丘里亚（Churia）丘陵地区的森林退化、洪水和土壤侵蚀。

位于喜马拉雅山麓的丘里亚丘陵地区对尼泊尔的粮食安全至关重要，但数十年来对自然资源的不可持续利用导致了森林退化、洪灾和水土流失。

绿色气候基金的支持将使粮农组织与尼泊尔政府的合作惠及20万户家庭，并使他们对不断变化的环境更具抵御力，帮助他们适应并减轻未来数年气候和极端天气事件的影响。