唯一女宇航员拟赴美 韩国1.6亿培养费打水漂

哈通社阿斯塔纳电，据MSN中文网援引韩国《朝鲜日报》6月26日报道，韩国首位宇航员李素妍决定辞职离开韩国航空宇宙研究院。耗资260多亿韩元宇航员培养项目的主人公去攻读工商管理硕士(MBA)课程在韩国内也引发了不小争议。

李素妍是韩国第一位也是唯一一位宇航员。她2006年4月在韩国宇航员培养项目中击败3.6万多名竞争者，和高山一起当选最终候选人。后来，高山在训练过程中违反规定，李素妍得以搭乘俄罗斯"联盟"号宇宙飞船在国际空间站停留10天并参与进行18项太空试验，获得了"韩国首位宇航员"的称号。 但在韩国航空宇宙研究院担任首席研究员的两年义务服务到期后，李素妍突然于2012年8月前往美国攻读工商管理硕士(MBA)课程。耗资260多亿韩元的宇航员培养项目的主人公前往美国攻读没有任何关系的MBA学位，从而引起争议。 韩国航空宇宙研究院方面解释说，"MBA课程是旨在提高宇航员能力的学业的一部分"。但李素妍决定8月辞职离开韩国航空宇宙研究院后，主动放弃了可以为韩国宇航领域做贡献的机会，从而导致争议进一步升级。